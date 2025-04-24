В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские пропагандисты активно распространяют фейки о ночном массированном ударе ВС РФ по Украине с целью оправдания террористических атак на мирное население Киева и других городов, пишет издание «НБН».

Псевдожурналисты утверждают, что удары по гражданским – это якобы последствия работы противовоздушной обороны Украины, так как российские захватчики якобы обстреливают только военные цели. Кроме того, пропаганда Кремля врет о «заборе органов» у раненых людей спасателями.

В ЦПД объяснили, что волна российских фейков – типичная попытка РФ снять с себя ответственность за террор и убийства мирных украинцев, как это было прошлой ночью.

Как сообщалось, глава государства Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины, рассказав о погибших и раненых. Также президент назвал количество ракет и БПЛА, которое захватчики применили в ходе этой атаки.