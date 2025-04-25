Представитель 24-й ОМБр имени короля Даниила Сухопутных войск ВСУ в эфире «Еспресо» рассказал, что Часов Яр Донецкой области находится на высоте. Однако он не подтвердил информацию о том, что оккупанты взяли «господствующие высоты» в этом городе.

Полухин сообщил, что городские бои продолжаются, захватчики с разных направлений пытаются пробиться к разным частям населенного пункта. Где-то это врагу удается, где-то его «стачивают» Силы обороны, информирует «НБН».

По его словам, «вторая армия мира» не может использовать технику для атак в городской застройке, в частности из-за атак беспилотников ВСУ.

Отметим, на днях в 93-й ОМБр «Холодный Яр» заявили, что войска РФ готовятся к большому наступлению в районе города. Сейчас оккупанты малыми пехотными группами пытаются проложить логистические маршруты к позициям защитников.

Как сообщалось, в ОСГВ «Хортица» показали, как Силы обороны отбили механизированный штурм россиян под Купянском на Харьковщине.