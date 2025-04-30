Главком ВСУ в своем Telegram-канале сообщил, что захватчики существенно усилили интенсивность боевых действий на фронте в Украине, несмотря на громкие заявления из Кремля о готовности к режиму прекращения огня на майские праздники.

По словам военачальника, основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Покровском направлении. На этом участке фронта силы РФ упорно стараются прорвать оборону защитников, чтобы выйти на админграницу Днепропетровщины, пишет «НБН».

Генерал отметил, что для достижения этой цели командование «второй армии мира» ежедневно бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих солдат, отчитываясь о призрачных победах и успехах.

Напомним, ранее журналисты CNN заявляли, что российские оккупационные войска намерены продвигаться на запад от города Покровск Донецкой области и уже в этом году выйти на админграницы Днепропетровщины.