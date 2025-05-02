Мэр Харькова в своем Telegram-канале сообщил, что прошлый месяц стал рекордным не только по количеству атак российских захватчиков на областной центр, а и по масштабах разрушений в результате вражеских обстрелов.

По его словам, в апреле от прямых попаданий и взрывных волн пострадало 533 жилых здания – разрушены фасады, повреждены крыши, разбиты окна, пишет издание «НБН».

Чиновник уточнил, что в прошлом месяце в результате ударов ВС РФ были повреждены 6 963 квартирных окна (из них закрыто 6 724) и 2 071 окно общего пользования (из них закрыто 1 813), 147 крыш (из них отремонтировано 109), 1 499 остеклений балконов (из них закрыто 1 293).

Городской глава от метил, что удалось закрыть больше 90% окон на время, однако полное остекление отсутствует. Главный вызов – решить этот вопрос до наступления холодного времени года, для этого руководство Харькова сотрудничает с фондами и помогает оформлять заявки на государственную компенсацию.

Ранее мэр областного центра рассказал подробности о новой российской тактике обстрелов.