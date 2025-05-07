Как сообщает «НБН», звезды советуют придерживаться разумного взгляда на вещи и не поддаваться весеннему головокружению от эмоций.

ОВЕН (21.03–20.04)

Резкие перепады настроения вполне вероятны, но справиться с ними поможет приятное общение или занятие, которое вам действительно нравится.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05)

Отличный день, чтобы отвлечься от рабочих забот и провести время в теплой компании.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06)

Звезды рекомендуют держать под рукой блокнот с ручкой — внезапные идеи могут появляться в течение всего дня. Не все окажутся полезными, но некоторые заслуживают внимания.

РАК (22.06–22.07)

Если снова проснулись на финансовой подушке, пропитанной слезами, самое время подумать о дополнительном источнике дохода. Сейчас может появиться весьма перспективное предложение.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Хороший день для того, чтобы заняться делами по дому.

ДЕВА (24.08–22.09)

Хотя основной упор стоит делать на собственные усилия, делегирование задач проверенным людям поможет достичь заметного результата с меньшими затратами времени и сил.

ВЕСЫ (23.09–22.10)

Не отталкивайте помощь, которую вам искренне предлагают. Это ускорит реализацию задуманного и укрепит отношения с близкими.

СКОРПИОН (23.10–21.11)

В течение дня вы можете услышать множество новостей — одни удивят, другие порадуют, а некоторые заставят переосмыслить происходящее.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)

Сегодня вы обладаете особой притягательностью, способной завораживать окружающих: это заметит тот, чье мнение для вас действительно важно.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любые советы или предложения вы можете воспринять как вторжение в личное пространство. Лучше заняться задачами, не требующими участия других.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02)

Если стало скучно за семейным застольем, можно спросить у окружающих, зачем сажать картошку, если ее можно купить: попытка выделиться «оригинальной» идеей может встретить недопонимание, но это не повод отступать, и позволит «оживить общение».

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