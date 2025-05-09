Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», расположение звезд предупреждает — в ближайшие дни определенные знаки Зодиакального круга, судя по всему, столкнуться с разочарованием, спровоцированным действиями близких.

Раки склонны без предубеждений доверять, поэтому обман ранит максимально. В ближайшие дни возможна ситуация, когда кто-то из близких окажется нечестным. Не следует делать поспешных выводов, и лучше оставаться внимательным к деталям — это поможет открыть глаза на суть и перспективность отношений.

Вера в людей — одновременно и сила, и слабость Весов. Сейчас в окружении может внезапно появиться тот, кто ведет двойную игру. Возможны неприятные открытия или чувство, что этот знак Зодиака открыто используют. Необходимо сохранять спокойствие и делать выводы из поступков близких, а не опрометчивых слов.

Когда Козероги раскрываются, то ждут ответной полной надежности и идентичной отдачи от других. По этой причине любая разновидность обмана воспринимается слишком остро. Кто-то, с кем данный знак Зодиака составлял планы и проекты на будущее, поведет себя неискренне. Это станет трудным момент, но ситуация продемонстрирует, кто в действительности заслуживает доверия.

Ранее мы писали о том, что астрологи перечисляли знаки Зодиака, которых ожидает период расцвета в ближайшее время.