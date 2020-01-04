Чрезмерное желание делать десятки селфи может свидетельствовать о психологических проблемах

В большей мере опасность предостерегает подростков.

Селфи уже несколько лет как стало неотъемлемой частью человечества. Миллионы снимков в день делают владельцы смартфонов во всем мире. Кто-то делает снимки примечательных для себя событий, а кто-то просто фотографирует себя десятки раз на день ради развлечения. Много подобных фото, в итоге, попадают на страницы различных соцсетей.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.

Казалось бы, нет ничего страшного в том, что человек делится своими фото… Но вот психологи отмечают: за красивыми селфи может прятаться серьезная проблема. Потому что фотографирование себя и своих действий несколько раз за день свидетельствует о некой зависимости:

«Если ваша жизнь заключается в том, чтобы сделать фото, выложить его в соцсети и ждать, насколько популярным оно станет — это может свидетельствовать о тревожном процессе», — отмечает психолог Юлия Николишена.

В наибольшей зоне риска оказываются подростки: мало лайков, конкуренция с ровесниками за количество подписчиков могут стать причиной серьезных проблем:

«В мире уже говорят о том, что нужно выписывать антидепрессанты… То есть это указывает на то, что селфи уже относят к проблемам, которые связанны с депрессией и чувством неполноценности».

Ещё более опасно, когда ради необычного фото люди делают опасные поступки: лезут на высоковольтные линии, цепляются к поездам, взбираются на крыши тому подобное. К сожалению, часто бывает так, что такие фото могут стать последними.

Поэтому, отмечают психологи, фото, в первую очередь, надо делать для себя, а не для кого-то. Не стоит гнаться за лайками, а фотографироваться надо лишь тогда, когда реально этого хотеться.

Напомним, ранее мы писали, что эксперты назвали главную опасность от селфи.