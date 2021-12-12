Уже в следующее воскресенье, 19 декабря, украинцы будут отмечать День святого Николая. В этот день церковь чтит память Николая Чудотворца, который считается покровителем нуждающихся, обездоленных и больных.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на ipopokids.ua.

В День святого Николая в Украине принято делать подарки детям, которые хорошо себя вели. Традиционно ребенок находит подарок под подушкой, однако можно отойти от привычного способа: презент можно оставить в комнате малыша в распакованном виде или вручить ему лично.

Чтобы устроить детям сюрприз, помимо вручения подарка можно спрятать в комнате сладости. В этот день стоит рассказать ребенку о значении праздника и объяснить, почему детям важно быть послушными.

Выбор подарка для ребенка зависит от его возраста. Также при покупке презента важно учитывать его характер и увлечения. Главная задача – осчастливить малыша.

Универсальными подарками для любого ребенка станет теплая одежда, одежда и обувь для дома (халат или кигуруми, пижама, тапочки), канцелярия и все для принятия водных процедур.

Выбирая на подарок игрушки, обратите внимание на конструктор, настольные игры, пазлы и мозаики. Также многие дети будут в восторге от наборов для творчества.

Чтобы привить малышу любовь к чтению, можно приобрести книги.

Также отличными подарками будут часы или ночник – вещи, которые пригодятся в каждой детской комнате.

Ранее мы писали о самых худших подарках на Новый год.