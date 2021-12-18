В Сети стала вирусной красочная головоломка, нарисованная к рождественским праздникам. Забавную картинку, которая привлекла внимание пользователей из разных уголков земного шара, создали Christmas Tree World.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание The Sun.

На иллюстрации с рождественской тематикой нужно отыскать северного оленя, который затерялся среды толпы на ярмарке. Верный помощник Санта Клауса спрятался за прилавками так, что ни один из покупателей ничего не заподозрил.

Создатели загадки утверждают, что отыскать животное на картинке можно всего за 66 секунд, однако на деле рассекретить местонахождение оленя не так легко.

Самые проницательные могут заметить, что помощник Санты на самом деле находится практически на виду: олень выглядывает из-за прилавка в правом верхнем углу яркой иллюстрации.

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