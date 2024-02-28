В аналитическом материале ISW, отмечается, что 27 февраля россияне заявляли о проблемах с доступом к мессенджерам Telegram, Viber, WhatsApp, соцсети «ВКонтакте», видеохостингу YouTube, а также программе Zoom, информирует «НБН».

По словам американских экспертов, этот масштабный сбой в работе интернета на территории страны-агрессора связан с попытками Москвы ввести тотальную цензуру.

По всей видимости, вчера Кремль испытывал для этой цели свой «суверенный интернет» и пытался контролировать отдельные аспекты информационного пространства РФ. При этом жители государства-террориста имела доступ к заблокированным на территории России соцсетям – Instagram, Twitter и Facebook.

Официальной причиной сбоя в Госдуме назвали перенастройку Роскомнадзором шлюзов для обнаружения уязвимостей, с помощью которых можно обойти блокировку при запуске «суверенного интернета».

В ISW процитировали заявление российской организации «Сетевые свободы». Там считают, что федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций настраивала програмно-аппаратный комплекс, который позволил бы Кремлю ограничивать доступ к запрещенной в РФ информации.

Ранее в Институте изучения войны объяснили, почему в России 24 февраля не обсуждалась вторая годовщина полномасштабного вторжения в Украину.