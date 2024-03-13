О том, какое антивирусное программное обеспечение (ПО) сможет почти идеально защитить смартфон или планшет, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала Tech Advisor.

На первом месте — антивирус Bitdefender Mobile Security & Antivirus, не только прекрасно закрывающий «вход» вредоносным программам, но и предоставляющий VPN-шлюз (не более 200 Мб/ежедневно) или «родительский контроль». Впрочем, в бесплатном варианте открыт лишь антивирус, а за Mobile Security для устройств нужно заплатить 14,99 доллара/год.

На втором месте — Norton Mobile Security, который не только не дает «просочиться» вредоносным программам, но и информирует об опасном ПО перед установкой. Минусы: бесплатной версии — нет, а за защиту каждого устройства в течение года — 14,99 доллара.

На третьем месте — Avast One Essential, с почти полноценной бесплатной версией, VPN-шлюзом на 5 Гб/еженедельно, но «утомляющим» большим объемом рекламы, касающейся перехода на премиум, которой обойдется в 50 долларов/12 месяцев.

Ранее мы писали о том, что IT-эксперты называли главные ошибки, которые допускают пользователи при зарядке смартфонов и планшетов.