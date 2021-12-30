Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Телеграф».

И хоть на календаре еще последние дни 2021 года, модные эксперты уже рассказывают о том, что будет в тренде весной и летом 2022 года. В частности, эксперты поведали, какие платья будут в моде в следующем сезоне весна-лето.

Итак, одним из главных трендов весны и лета 2022 года снова станут платья с цветочным принтом. Наряды с цветочными мотивами уже предлагают модницам самые известные дома моды.

Фото — telegraf.com.ua

Еще одним популярным трендом станут платья с разрезами и вырезами на теле. В коллекциях известных дизайнеров представлены весьма откровенные и смелые платья с разрезами и вырезами на теле.

Фото — telegraf.com.ua

Также модные эксперты прогнозируют, что в 2022 году не потеряет своей актуальности один из тредов 2021 года, а именно одежда с акцентом на плечи.

Фото — telegraf.com.ua

Дизайнеры также предлагают пополнить свой гардероб весной-летом 2022 года платьями с перьями. На первый взгляд, эта идея кажется весьма необычной, ведь у многих такие платья ассоциируются только с торжественным вечерним выходом. Но мода диктует свои правила – дизайнеры предлагают носить платья с перьями в повседневной жизни.

Фото — telegraf.com.ua

В 2022 году в тренды «ворвутся» полупрозрачные платья-сетки. Конечно же, такой наряд не подойдет для работы в офисе. Модные эксперты советуют носить такое платье поверх купальника, так что, отправляясь в отпуск, таким платьям точно найдется место в чемодане.

И еще один тренд следующего года – это платья-анораки. Эксперты отмечают, что спортивный стиль все больше укрепляется в модном мире. Поэтому к 2022 году стилисты и дизайнеры превратили анораки в нарядные платья.

Фото — telegraf.com.ua

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