Об этом сообщает «НБН», ссылаясь Showdream.

Для главного блюда Рождества следует правильно подобрать крупу. С давних времен кутью готовят из зерен пшеницы, которую специально обрабатывали для приготовления этого блюда.

Однако времена идут и все меняется. Современные хозяйки экспериментируют и готовят главное блюдо Рождества из цельного ячменя, перловки, риса или овсянки.

Например, для того, чтобы приготовить кутью из риса, его надо правильно отварить. Каждое зернышко должно сохранить свою форму и при этом не быть внутри сырым.

Правильно отварить рис для приготовления кутьи, можно следуя таким правилам: один стакан риса залить 1,5 стакана кипятка, затем варить рис три минуты на сильном огне. После этого немного сбавить силу огня и варить на среднем огне шесть минут и еще три минуты варить на маленьком огне.

После этого выключить плиту, но оставить кастрюльку с рисом еще на 12 минут. Не стоит открывать крышку кастрюльки – рис должен дойти до готовности.

А вот добавить в кутью можно все, что душа пожелает: мак, мед, разных видов орехи, сухофрукты, ягоды, черный шоколад.

Стоить добавить, что праздник Рождества Христово, как и другие праздники, окутан различными приметами и запретами.