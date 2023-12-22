О том, что как 25-е декабря (Рождество Христово), так и 1-е января (первый день Нового года), пока не более, чем обычные рабочие дни, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, прозвучавшее в период трансляции заседания правительства в эту пятницу на YouTube-канале Кабмина Украины.

По словам Шмыгаля, 25-е декабря в текущем году, для всех органов власти, госпредприятий, включая объекты критически важной инфраструктуры, абсолютно стандартным буднем.

Все данные нововведения соответствуют статье 6-й ЗУ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», которой устанавливаются дополнительные правила на весь период военного положения, а именно — приостанавливается действие статей с 71-й по 73-ю «Кодекса законов о труде Украины», определяющих праздничные и нерабочие дни.

Впрочем, премьер-министр Украины немного добавил касательно грядущего Рождества:

Со своей стороны частный бизнес может устанавливать рабочий график на этот день по своему усмотрению.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине показывали, как в 2024-2026 годах вырастут зарплаты украинцев.