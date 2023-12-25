В понедельник, 25 декабря, украинский лидер в рождественском поздравлении сообщил, что сегодня Силы обороны не только уничтожили вражеские ракеты и «Шахеды», а также сбили несколько истребителей «второй армии мира».

Зеленский отметил, что за неделю ВСУ «демилитаризовали» пять вражеских боевых самолетов, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал президента.

Гарант подчеркнул, что это Рождество задает правильное настроение Украине на весь год – настроение возможностей в переговорах с союзниками, укреплении защиты воздушного пространства и защиты домов от оккупантов.

Глава государства добавил, что чем сильнее будет наша противовоздушная оборона, тем меньше российских чертей будет в украинском небе и на украинской земле.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, пожелав соотечественникам, чтобы это светлое время сделало для них светлее новый 2024 год.

Напомним, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат высказался о ликвидации защитниками вражеских истребителей Су-30 и Су-34 накануне Рождества.