Об этой информации сообщил «Бел.ру», передает «НБН».

Отмечается, что отдыхать известная персона России предпочла на территории Соединенных Штатов. Более того, она даже выставляла «говорящие» снимки, рассказывая о том, как они с мужем хорошо провели время, отдохнув при этом на год вперед.

Подписчики и рядовые пользователи соцсетей не остались в стороне и написали, что их возмутило. Первая причина – явная роскошь на снимках, куда было вложено немало денег. Вторая же причина касалась вопроса о том, почему же Малышева не хотела отдыхать в России, которую так часто восхваляют на росТВ.

Тем не менее, женщина нашла, что ответить людям. Она сказала, что подобного рода замечания для нее являются довольно странными. Малышева уверяет, что может отдыхать там, где сама захочет – это же касается и других людей.

На этом фоне выделилась другая женщина, которую хорошо знают в Украине: у нас не хуже – Полякова показала, где проводит зимние каникулы.