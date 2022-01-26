Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, обнародованный на ресурсе Совета ЕС, в Европейском Союзе изменяют условия для туристов во время пандемии инфекции коронавируса. Права тех, кто намерен путешествовать, будут напрямую зависеть от их индивидуального санитарного статуса, но никак не от места их проживания.

По новым правилам, меры, связанные с борьбой с пандемией должны применяться, учитывая статус человека, а не ситуацию, которая будет наблюдаться в том, или ином регионе. Хотя, могут быть и исключения. Такими будут считаться районы, где прогресс вируса будет наблюдаться на весьма высоком уровне.

В сообщении Совета Европейского Союза говорится:

«Это все значит то, что основным условием для путешественников должен быть статус вакцинации, проведения тестирования, или же выздоровления туриста от инфекции коронавируса. И все это должно быть подтверждено действительным цифровым сертификатом Евросоюза о коронавирусе».

Такого рода новый подход будет применен к путешествиям людей по странам Европейского Союза, а также их поездкам за пределы ЕС и обратно. Рекомендация государствам-членам союза начнет действовать с первого февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий изменения в положение о цифровых сертификатах.

Граждане же, которые не имеют цифрового сертификата Евросоюза на инфекцию COVID-19, должны будут пройти тестирование за двадцать четыре часа до, или после прибытия, но не позднее.

Не так давно уже сообщалось также и о том, что в Израиле местные власти пошли на кардинальные решения из-за распространения инфекции коронавируса.