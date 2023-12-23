Как информирует «НБН» со ссылкой на Bild, глава Кремля может начать войну против Европы в 2024-м или 2025-м году. Агрессор, по данным издания, будет выжидать момент, когда США останутся «без лидера», и не смогут быстро помочь партнерам сдерживать удар РФ.

В материале говорится, что вероятность такого сценария рассматривает одна из европейских разведок на фоне предположений действующего руководителя оборонного ведомства ФРГ о том, что у Североатлантического Альянса и Европейского Союза есть в запасе не менее десяти лет.

Издание указало на «драматический сценарий» атаки Путина следующим образом:

Другими словами, речь идет о периоде между уходом с должности нынешнего американского президента в начале ноября 2024-го и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года.

В это же время власть Российской Федерации рассчитывает, что президентское кресло в Штатах в очередной раз займет Дональд Трамп, так как «при нем может произойти все, что угодно».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Байден утвердил финансирование обороны США на 886 миллиардов.