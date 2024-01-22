Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении журналиста «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка в социальной сети X.

Согласно его словам, послы Европейского Союза в среду, двадцать четвертого января, проголосуют за применение доходов от замороженных активов Российской Федерации в пользу Украинского государства.

В свою очередь руководитель внешней политики Евросоюза Боррель заявил, что между странами-членами ЕС существует политическое соглашение о применении прибыли от замороженных активов государства-оккупанта России.

В своем материале журналист добавил, что уже в среду послы Европейского Союза должны дать зеленый свет началу откладывания полученных средств на отдельный счет.

А уже со временем эти средства будут использоваться для нужд Украинского государства.

Напомним, ранее Зеленский высказался о сроках принятия решений в Европе и США по финансовой помощи Украине.