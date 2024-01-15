Как сообщает «НБН«, об этом сказано в пресс-релизе Главного центра специального контроля.

Источник землетрясения расположен на территории Румынии, в районе гор Вранча… на глубине 80 км, — указано в сообщении.

В соответствии с данными ведомства, землетрясение не угрожает украинскому населению. В то же время его могут ощущать внутри помещения, а также под открытым небом.

Колебания напоминают сотрясение, образованное легким грузовиком. Внимательные наблюдатели зафиксировали легкие колебания легких предметов, несколько сильнее — на верхних этажах, — так прокомментировали вероятные общие ощущения от данного землетрясения в сообщении.

Также в Центре напомнили, что в последний раз мощное землетрясение в районе гор Вранча зарегистрировали 24 декабря 2023 года, его магнитуда составила 4,0 (по шкале Рихтера).

Напомним, ранее мы писали о сильнейшем землетрясени в Китае.