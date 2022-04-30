Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российкую газету «Коммерсант».

В частности сразу три источника сообщили изданию, что InterContinental Hotel Group на данный момент ведет переговоры с собственниками российских отелей о расторжении договоров на управление. В штаб-квартире IHG информацию пока не комментируют.

В то же время, источники газеты утверждают, что IHG готова полностью свернуть бизнес в России из-за политических рисков.

Чтобы избежать штрафов, компания собирается договориться с собственниками объектов о расторжении контрактов по соглашению сторон, утверждает собеседник издания.

IHG входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке России. Оператор управляет 29 отелями суммарным фондом 6,6 тысячи номеров. Среди его брендов в России – Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza и Indigo.

10 марта IHG объявила, что из-за российского вторжения в Украину приостановит инвестиции, строительство и открытие новых отелей в России, а также закроет свой московский офис.

Ранее в Гостуризма Украины призывали бойкотировать те компании, которые до сих пор работают на российском туристическом рынке. Среди прочих, в список попали крупные сети отелей: Accor, Marriott, HYATT, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts, Radisson и InterContinental.

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