Подобными моментами обязательно нужно пользоваться. Во-первых, вы увеличиваете свой шанс на выигрыш, ведь суть таких бонусов сводится к тому, что вы не рискуете собственными средствами. Во-вторых, у вас появляется больше возможностей для игры, а наработанный опыт поможет вам в дальнейших пари.

Тема букмекерских бонусов не так проста. В нашем тексте мы разберёмся с самыми крупными «подводными камнями» и ответим на самые частые вопросы новичков беттинга.

Где искать информацию про акции

Букмекер сам заинтересован предоставить эту информацию. Поэтому на его сайте вы без проблем найдёте целый раздел с акциями. К тому же именно бонусы чаще всего фигурируют в рекламе букмекерских контор, которые крутят во время спортивных трансляций или при просмотре кино в интернете.

Есть ещё один вариант. На сайте Match.Center собрана вся информация о действующих акциях букмекерских контор. Если у вас условно есть вопрос про бонус от Париматч, то в Match.Center вы найдёте подробное разъяснение, как получить бонус и как его использовать.

Как можно поучаствовать в акции

Здесь всё зависит от условий акции, но вид участия можно разделить на несколько общих категорий.

Вы — новый пользователь

В таком случае вы можете получить бонус за следующие действия:

регистрацию на сайте или скачивание мобильного приложения букмекера;

внесение денежной суммы на счёт;

размещение ставки;

ввод промокода.

Чаще всего за это игроков награждают или бесплатной ставкой (фрибетом), или кеш-бонусом (чтобы вывести его со счёта, нужно сделать ставки на сумму, превышающую сумму бонуса в несколько раз). Иногда это может быть какой-либо приз или другой подарок.

Вы — уже зарегистрированный пользователь

По понятным причинам ещё раз зарегистрироваться или заново скачать приложение здесь не выйдет. Но действующие игроки также могут поучаствовать в акциях. В большинстве случаев участнику необходимо выполнить определённый порядок действий, за который он и получит бонус. Варианты наград обычно такие:

бесплатная ставка;

повышенные коэффициенты на какое-то событие;

кешбэк.

На что стоит обращать внимание

Прочитать условия акции — ваш первый шаг перед тем, как начать в ней участвовать. Букмекеры могут обещать большие суммы в рекламе, но на практике, чтобы сорвать куш, придётся сильно постараться, и не каждому игроку такое под силу.

Трезво оценивайте свои возможности. Если вы понимаете, что условия для вас невыполнимы — проигнорируйте бонус. На рынке достаточно предложений от различных компаний, и своё вы всегда сможете взять.

И не стесняйтесь периодически проверять новые акции букмекеров самостоятельно. На это вы потратите не больше пяти минут, зато получите шанс быть в числе первых «счастливчиков».