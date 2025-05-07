Автобус и поезд – транспорт с ограниченным пространством и закрытыми окнами, поэтому прежде, чем паковать еду, нужно тщательно продумать меню. Важно брать с собой продукты, которые не имеют сильного запаха, в противном случае кондиционер разнесет его по салону, что создаст дискомфорт для пассажиров.

Об этом пишет издание «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Для поездок на дальние дистанции на автобусе стоит взять воду, сок, снеки, орехи, сухофрукты, батончики, печенье, хлебцы, бутерброды с сыром и овощами, кефир или йогурт, нарезанные овощи или фрукты. В сэндвичах должна быть начинка без сильного запаха.

В поезд также можно взять эти продукты, кроме того пюре, супы или лапшу быстрого приготовления. Хорошо насытит запеченное мясо со свежими овощами.

Как сообщалось, эксперт по путешествиям перечислил продукты, которые нельзя употреблять перед авиаперелетом и во время него.