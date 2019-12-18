Скоро кресло премьер-министра займет Аваков — Дубинский

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Нардеп уверен, что сменит место работы до конца мая.

Об этом Александр Дубинский написал у себя в Telegram, передает «НБН«.

По его словам, он заключил пари с иным «слугой» Андреем Мотовиловцем. Предмет спора — займет ли Арсен Аваков должность главы Кабинета министров.

Как считает сам Дубинский, для этого есть все предпосылки и уже до конца мая 2020 года у нас может появиться новый премьер в лице Авакова. А вот Мотовиловцев уверен, что Аваков останется лишь главой МВД:

«Спорили на деньги. Я говорю, что Аваков будет премьером, а Андрей — что не будет. Срок спора до конца мая 2020 года».

Напомним, ранее Аваков расскзал, где в Украине самая низкая преступность.


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