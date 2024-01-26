О том, что от главы фракции «Слуга Народа» Давида Арахамии поступало предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому раскрыть сведения, касающиеся утрат Украины в войне с РФ, но украинский лидер пока не принял окончательного решения по данному поводу, пишет «НБН», ссылаясь на материал LB.UA.

Исходя из однозначного мнения Арахамии, украинские потери являются вовсе «не такими большими», как люди себе сами это представляют. В частности, глава «Слуги Народа» высказался касательно вероятных цифр, впрочем, не дав точной информации:

Когда вы идете на улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше, чем 100 000. А наши потери гораздо меньше.

Кроме того, Арахамия сообщил о разработке так называемых «сертификатов военнообязанных», которые вскоре будут обязаны иметь «на руках» все особы в мобилизационном возрасте (пока еще — от 27-ти до 60-ти лет, но эту «планку» могут опустить до 25-ти лет), что позволит правительству оценить реальный «мобресурс» — до внедрения еще одного документа воинского учета, осталось не более 4-х месяцев.

Ранее мы писали о том, что Арахамия сообщал о приближении «кризиса единства» в Раде.