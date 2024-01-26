О том, почему глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия полагает — в нашем парламенте вероятно скорое наступление «большого кризиса», пишет «НБН», ссылаясь на материал LB.UA.

По словам Арахамии, единство нардепов в Раде наблюдалось в последний раз около 1,5 года назад, однако сейчас обстановка в этом отношении стала гораздо хуже, «чем до полномасштабной войны». В частности, парламент вскоре затронет «большой кризис», поскольку лишь от избранников партии «Слуга Народа» в последнее время поступило 17 заявок на сложение мандата. Таким образом, с учетом того, что во ВРУ останется 401 человек, и 1 нардепа отпустят по медицинским показаниям, обязанности по принятию законов смогут исполнять не более 400 человек.

Кроме того, и других фракциях/партиях есть желающие покинуть сей ответственный пост, потому в «Слуге Народа» уже решили, что не станут отдавать голоса «за сложение мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так, больше никаких условий» — это позволит сохранить парламент в легитимных рамках.

Ранее мы писали о том, что Арахамия сообщал о пунктах мобилизационного законопроекта, отклоненных оборонным комитетом Рады.