Глава МИД РФ – Сергей Лавров заявил, что РФ не устраивают те участки разведения сил на Донбассе, которые предложила Украина.

Об этом представитель РФ – Сергей Лавров заявил в эфире российского пропагандистского канала «Первый», передает НБН.

Лавров заявил, что Украина готова на разведение войск, в трех новых точках, так, как об этом договорились лидеры РФ и Украины на «нормандском саммите» в Париже, 9 декабря, 2019 года. Но Россия раскритиковала те населенные пункты, которые предложил официальный Киев.

«Украинская сторона предложила три участка в чистом поле, где разведение сил никакого влияния на безопасность людей не окажет», — заявил представитель Кремля.

Таким образом, соответствующие действия Кремля могут привести к срыву еще одной договоренности на саммите в Париже.

Напомним, что переговоры ТГК в Минске, 18 декабря, не дали положительных результатов. Стороны не смогли договориться об обмене пленными.

Ранее сообщалось. что в России неожиданно похвалили Зеленского и признали свою вину по отношению к Украине — подробности резонансного заявления.