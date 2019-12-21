Кремль срывает договоренности Зеленского и Путина – Лавров выступил со скандальным заявлением о разведении сил на Донбассе

Главное Политика
Ольга Гергелюк0
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Лавров
Фото:UN News

Глава МИД РФ – Сергей Лавров заявил, что РФ не устраивают те участки разведения сил на Донбассе, которые предложила Украина.

Об этом представитель РФ – Сергей Лавров заявил в эфире российского пропагандистского канала «Первый», передает НБН.

Лавров заявил, что Украина готова на разведение войск, в трех новых точках, так, как об этом договорились лидеры РФ и Украины на «нормандском саммите» в Париже, 9 декабря, 2019 года. Но Россия раскритиковала те населенные пункты, которые предложил официальный Киев.

«Украинская сторона предложила три участка в чистом поле, где разведение сил никакого влияния на безопасность людей не окажет», — заявил представитель Кремля.

Таким образом, соответствующие действия Кремля могут привести к срыву еще одной договоренности на саммите в Париже.

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Напомним, что переговоры ТГК в Минске, 18 декабря, не дали положительных результатов. Стороны не смогли договориться об обмене пленными.

Ранее сообщалось. что в России неожиданно похвалили Зеленского и признали свою вину по отношению к Украине — подробности резонансного заявления. 


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