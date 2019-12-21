Переговоры с РФ будут наказываться уголовной ответственностью: Верховная Рада зарегистрировала радикальный законопроект – подробности

Политика
Ольга Гергелюк0
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ВРУ
Фото:ye.ua

Представители политической силы «Голос», вчера, 20 декабря, подали на регистрацию в ВРУ проект закона, который предусматривает криминальную ответственность за сепаратные переговоры с Российской Федерацией.

Передает НБН, ссылаясь на официальный сайт ВРУ.

Известно, что инициатором данного закона выступили представители партии «Голос» — Святослав Вакарчук и Андрей Осадчук. Кроме Вакарчука, к разработке проекта присоединился заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики – Никита Потураев, он также входит в состав партии «Слуга народа».

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Представители партии «Голос» заявили, что законопроект предусматривает криминальную ответственность за сепаратные переговоры со страной-агрессором. Под понятием «страна-агрессор» в законе имеется в виду – РФ. Кроме того, в законопроекте предусмотрены дополнительные действия для СБУ по вопросам противодействия информационного влияния со стороны государства-агрессора.

Проект закона значительно расширил понятие «государственная измена».

Также известно, что за вступление в сепаратные переговоры от имени Украины с государством-агрессором предусмотрена криминальная ответственность в виде – лишения свободы сроком на 13-15 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее сообщалось, что Кремль срывает договоренности Зеленского и Путина — Лавров выступил со  скандальным заявлением о разведении сил на Донбассе. 

 


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