Тищенко откровенно признался, как партия «Слуга народа» готовится к голосованию в парламенте

Политика
Ольга Гергелюк0
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Тищенко
Фото: ТСН

Народный депутат от партии «Слуга народа» — Николай Тищенко заявил, что все спорные вопросы относительно законодательства партия пытается урегулировать в профильных комитетах. Таким образом, представители «Слуг» не выносят споры на пленарные сессионные заседания.

Об этом народный избранник рассказал в интервью «Сегодня», передает НБН.

По его словам, на заседании комитетов каждый имеет возможность внести некие правки и предложения, а спорные вопросы решаются путем активной дискуссии.

«Позиция нашей фракции (фракции – «Слуга народа»- ред. НБН) заключается в том, что все дискуссии, спорные вопросы в этой Верховной Раде решаются на уровне комитетов», — заявил Тищенко.

После обсуждение в комитетах, рабочая группа имеет общие наработки относительно того или иного законопроекта. Таким образом, по словам народного депутата, уже без спорных вопросов «Слуги народа» могут приступить к пленарному заседанию и голосованию за законопроект.

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Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский на корпоротиве партии «Слуга народа» шокировал всех неожиданным заявлением — подробности откровений президента. 


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