Останутся под стражей: Украина вычеркнула бывших «беркутовцев» из списка на обмен

Об этом рассказал адвокат обвиняемых Валентин Рыбин.

Трое бывших сотрудника «Беркута», которых обвиняют в расстрелах активистов во время Революции Достоинства, останутся под стражей и не будут отданы России на следующем обмене.

Об этом передает «НБН«.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергею Зинченко и Павле Аброськине. Как рассказала их защитник Рыбин, данное решение было принято Святошинском районным судом Киева, после очередного заседания по этому делу:

«Сторона Украины не будет вносить в список на обмен трех бывших «беркутовцев»».

Дарья Морозова24.12.19Беркут опять пытаются вычеркнуть из списка на обмен!!!!! Gepostet von Валентин Рыбин am Dienstag, 24. Dezember 2019

Напомним, ранее мы писали, кого хочет выманить Кремль у Зеленского.