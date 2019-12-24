Останутся под стражей: Украина вычеркнула бывших «беркутовцев» из списка на обмен

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Об этом рассказал адвокат обвиняемых Валентин Рыбин.

Трое бывших сотрудника «Беркута», которых обвиняют в расстрелах активистов во время Революции Достоинства, останутся под стражей и не будут отданы России на следующем обмене.

Об этом передает «НБН«.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергею Зинченко и Павле Аброськине. Как рассказала их защитник Рыбин, данное решение было принято Святошинском районным судом Киева, после очередного заседания по этому делу:

«Сторона Украины не будет вносить в список на обмен трех бывших «беркутовцев»».

Дарья Морозова24.12.19Беркут опять пытаются вычеркнуть из списка на обмен!!!!!

Gepostet von Валентин Рыбин am Dienstag, 24. Dezember 2019

 

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Напомним, ранее мы писали, кого хочет выманить Кремль у Зеленского.


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