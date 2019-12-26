Владимир Зеленский пытается узурпировать власть: Громкое заявление сделали во Львовском облсовете

Свои претензии львовские депутаты выразили в официальном обращении.

Львовский областной совет выступает против того, чтобы Владимир Зеленский узурпировал власть: опасность местные депутаты увидели в проекте закона, который касается децентрализации власти и меняет Конституцию Украины. По их мнению, этот закон несет в себе всю концентрацию власти в президентских руках.

Об этом передает «НБН«.

«Получается так, что президент будет контролировать все местные советы через своих «смотрящих» или префектов, как это пишут в законе. Захочет — распускает советы, увольняет мэров… Проще говоря — держит их на крючке».

Львовские депутаты отмечают, что новый закон отнимает у местных советов право выразить недоверие префекту, хотя ранее президент обязан был уволить главу ОГА, если за это голосовали 2/3 депутатов.

«В Париже президент Зеленский говорил о невозможности внедрения федерализации, но на деле — уже в ближайшие месяцы её могут внедрить. И это самое опасное. У Верховной Рады появляются все возможности определять правовой статут административно-территориальных единиц. Они могут дать особенный статут Донбассу, при этом, им понадобится парламентское большинство, то есть 226 голосов, а конституционное с 300 голосами «за». Рада получает возможность увеличивать или уменьшать области».

Поэтому в Львовском облсовете опасаются, что власть захочет присоединить подконтрольные Украине города Донецкой и Луганской области к соседним областям, а оккупированные территории останутся городами Донецкой и Луганской области, будут подконтрольны боевикам и им предоставят особый статус.

Напомним, ранее мы писали, какие изменения несет в себе законопроект децентрализации от Зеленского.