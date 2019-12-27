Глава офиса Зеленского тайно встретился с Коломойским в пятизвездочном отеле – для чего Богдан приехал туда

Стало известно о том, что несколько дней назад глава офиса Зеленского Андрей Богдан и олигарх Игорь Коломойский встретились в пятизвездочном отеле Premier Palace в центре Киева. Встреча продлилась целый час, однако детали ее по какой-то причине никто из присутствующих не стал разглашать.

Об этой информации сообщило издание «Вголос», передает «НБН».

Отмечается, что на встрече присутствовали партнеры по бизнесу Игоря Коломойского. Там были Михаил Киперман, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, совладелец «95 квартала» Тимур Миндич, а также бизнесмен Евгений Геллер.

Как было отмечено выше, подробностей встречи не разглашались. Известно только, что она была в деловом формате. Журналисты в то же время не смогли поговорить непосредственно с Богданом. В свою очередь Коломойский сказал свое отношение к власти Зеленского и современной политике в Украине.

По словам Коломойского, на него и его партнеров оказывают некоторое давление, а понижающийся курс доллара создает некоторые обстоятельства.

Напомним, стало известно, сколько тысяч евро нардепы хотят получать за свой труд – Арахимия поразил общественность своим заявлением.