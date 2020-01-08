Путин обратился к Зеленскому в связи с падением самолета МАУ в Иране – что сказал президент РФ украинскому лидеру

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 8 января, отреагировал на падение украинского самолета в Иране. Он прислал президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соответствующим содержанием. То же послание было отправлено президенту Ирана Хасану Роухани.

Об этой информации сообщила пресс-служба российского президента, передает «НБН».

«Российский президент направил Владимиру Зеленскому телеграмму. В ней президент России выразил искренние соболезнования, связанные с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Также Владимир Путин сочувствует родным и близким, которые потеряли своих родственников», — сказано в заявлении.

К сожалению точные подробности и сам текст письма, который был направлен украинскому президенту отсутствуют. Неизвестно, почему в Кремле не обнародована эта информация. Возможно, присутствуют личные причины или же содержание пока находится под спецгрифом. На этом же фоне Владимир Зеленский пока ничего не ответил Путину. Неизвестно даже, собирается ли президент Украины отвечать российскому лидеру.

Напомним, стало известно, как поменяется ситуация на Донбассе в 2020 – Пристайко сообщил, что Украина готова действовать.