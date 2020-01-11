Президент Франции согласился приехать в Киев

Политика
Христина Качоровська0
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Об этом сообщили в ОПУ.

По их данным, лидер Франции Эммануэль Макрон согласился приехать в Украину, после того как Владимир Зеленский пригласил его сюда, передает «НБН«.

Сообщается, что главы государств провели телефонный разговор в субботу, 11 января. В ходе переговоров Зеленский пригласил Макрона в Украину и последний принял данное предложение.

«Макрон и Зеленский договорились продолжать двусторонний диалог. Также, главы государств решили провести трехсторонний звонок между Украиной, Францией и Германией.

Помимо этого, Эммануэль Макрон согласился приехать в Киев, по приглашению Владимира Зеленского».

При этом, в ОПУ не сказали, когда стоит ожидать приезда Макрона.

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Напомним, ранее мы писали, что Путин и Макрон обсудили урегулирование войны на Донбассе.


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