Президент Франции согласился приехать в Киев

Об этом сообщили в ОПУ.

По их данным, лидер Франции Эммануэль Макрон согласился приехать в Украину, после того как Владимир Зеленский пригласил его сюда, передает «НБН«.

Сообщается, что главы государств провели телефонный разговор в субботу, 11 января. В ходе переговоров Зеленский пригласил Макрона в Украину и последний принял данное предложение.

«Макрон и Зеленский договорились продолжать двусторонний диалог. Также, главы государств решили провести трехсторонний звонок между Украиной, Францией и Германией. Помимо этого, Эммануэль Макрон согласился приехать в Киев, по приглашению Владимира Зеленского».

При этом, в ОПУ не сказали, когда стоит ожидать приезда Макрона.

Напомним, ранее мы писали, что Путин и Макрон обсудили урегулирование войны на Донбассе.