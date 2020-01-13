Украина возобновит работу в ПАСЕ

Политика
Христина Качоровська0
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Решение о возобновлении работы на этой неделе примут в парламенте.

Такой информацией поделился депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передает «НБН«.

Он сообщил, что уже на этой неделе в Верховной Раде будет принято постановление о возобновлении работы украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы:

«Данное решение было принято сегодня, на заседании парламентского комитета по международным делам. Сессия ПАСЕ начнется уже 27 января».

Молния! На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской…

Gepostet von Олексій Гончаренко am Montag, 13. Januar 2020

 

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Напомним, ранее мы писали, что Украина может потерять представительство в ПАСЕ.


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