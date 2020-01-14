16 января в Минске состоится заседание ТКГ

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы.

На своей странице в Facebook Дарка Олифер сообщила, что второй президент Украины сегодня провел переговоры с Хайди Грау — спецпредставителем ОБСЕ в ТКГ. Вместе они обсудили повестку дня для первого заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сообщает «НБН«.

Леонид Кучма поприветствовал Хайди Грау со вступлением на новую должность и выразил надежду, что она поможет Украине приблизиться к миру на Донбассе.

Также стороны обсудили имплементацию Минских договоренностей и реализацию договоренностей Нормандской четверки.

Кучма и Грау также решили, какие вопросы будут обсуждаться на заседании ТКГ в Минске 16 января.

Второй президент рассказал представительнице ОБСЕ о том, что боевики нарушают режим тишины на Донбассе и что впоследствии обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные.

Напомним, ранее мы писали, что 18 декабря состоялось заседание ТКГ.