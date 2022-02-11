Представитель РФ Дмитрий Козак во время переговоров заявил, что Москва ожидает от Украины реакции на планы ОРДЛО в письменном виде. Кроме того, Кремль не оставляет попытки вынудить украинскую сторону вести диалог с боевиками «республик» Донбасса.

Гармаш отметил, что представители Украинского государства в рамках ТКГ готовы рассматривать любые инициативы. При этом только Украина будет решать, каким образом реагировать на предложения, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Он добавил, что, естественно, украинская сторона не будет подавать письменную реакцию на документы «ЛДНР», поскольку такой шаг будет означать признание боевиков стороной конфликта и освобождение РФ от ответственности за агрессию.

Журналист предполагает, что на следующей встрече в «нормандском формате», представители Запада также не изменят свою позицию и не будут давить на украинскую сторону в угоду Москве.

По словам Гармаша, продолжение переговоров – хороший знак для Украины, поскольку пока есть диалог, у страны-оккупанта в какой-то мере «связаны руки» относительно боевых действий.

Комментируя переговоры в Берлине, коллега Гармаша, журналист Бутусов заявил, что встреча представителей «нормандской четверки» закончилась ничем. Он рассказал, к чему сейчас должна готовиться Украина.