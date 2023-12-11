В интервью британскому изданию The Guardian бывший лидер украинцев прокомментировал мнение о том, что одержимость российского лидера нашей страной – мания или психическое расстройство. Кучма не исключает, что второй вариант может быть правдой, информирует «НБН».

По словам экс-президента Украины, глава Кремля – карьерный оперативник КГБ. Он отметил, что эта профессия имеет определенные последствия для Путина.

Кучма вспомнил, что в первый день большой войны с Россией он увидел над головой два бомбардировщика оккупационных войск. Политик не сомневался, что президент-агрессор способен на вторжение, однако не был уверен, что диктатор пойдет на такой шаг.

Экс-глава Украины объяснил, что российский лидер не только стремился захватить наши территории, но и уничтожить концепцию страны, как «конкурентной альтернативы РФ».

Кучма отметил, что верит в победу Украины, подчеркнув, что Америке придется продолжать помогать Киеву, в противном случае она «потеряет лицо перед всем миром».

Политик добавил, что военный преступник не пойдет на мирные переговоры, ведь он не может подписать документ, в котором сказано, что он не получил желаемого. Путину придется это объяснять россиянам, ведь он является их лидером.

Ранее в Сенате США рассказали, на что рассчитывает глава РФ из-за задержки помощи Украине.