Прослушка Гончарука: Уйдет ли премьер в отставку и кому выгоден скандал в Кабмине?

Эксперты сходятся во мнении: запись появилась не случайно.

Многие политики и близкие ко власти люди уверены, что в Украине началась борьба за место премьера, которое сейчас занимает Алексей Гончарук.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

Но реальна ли отставка премьера? Вряд ли. Для этого нет никаких действительно серьезных оснований. Как известно, премьер-министра не могут отправить в отставку, пока он не отработает год в Кабмине. В данном случае — до конца августа, ведь именно в августе 2019 Гончарук заступил на должность. Единственное исключение — если Алексей Гончарук сам напишет заявление об уходе, и в течение 10 дней это решение поддержит парламент.

Вечером 15 января, после скандала с прослушкой, в СМИ появилась информация, что премьер таки написал заявление об отставке, но никакого подтверждения этому нет. Да и сам Гончарук, в сегодняшнем «оправдательном» обращении не говорил о своем уходе.

Главным его посланием стали слова о том, что «их не запугать». Видимо, премьер говорит не только о Кабмине, но и всей команде президента. Не исключено, что обращение он записывал после встречи с Зеленским.

Глава Кабмина лишь говорит, что кто-то очень хочет убрать его с должности. Но кто этот «кто-то» догадаться не трудно: нужно лишь присмотреться, кто активно продвигает прослушку. А это — Александр Дубинский и Максим Бужанский. Нардепы из той же команды президента, которых связывают с олигархом Коломойским. Именно Бужанский и Дубинский активно выступают за то, чтобы после появившейся прослушки премьер ушел в отставку.

Как слышно из обнародованных записей, на злополучном совещании вместе с Гончаруком были руководители НБУ, которые также не один раз попадали под критику Коломойского. А Нацбанк обвинял олигарха в клевете, которую как раз распространяли Дубинский и Бужанский.

Даже если Гончарук всё-таки напишет заявление, то вряд ли его поддержат в парламенте. Много «слуг» просто не хотят участвовать в играх Дубинского и Бужанского. Да и в словах Гончарука никто не видит серьезного оскорбления президента.

Удивителен тот факт, что разговор Гончарука стал известен сообществу сразу после скандала с высокими зарплатами и премиями министров и накануне форума в Давосе.

Назвать это простым совпадением трудно. Здесь одним выстрелом убили двух зайцев: украинцы недовольны правительством, да и инвесторы в Давосе задумаются, стоит ли работать с такими министрами.

И в некотором роде цель можно считать достигнутой. Эксперты говорят, что если в Украине будет продолжаться спад промышленности (а он идет с конца 2019 года) и ситуация с бюджетом не улучшится — то прослушка станет одним из аргументов для отставки всего правительства.

Напомним, ранее мы писали, что Бужанский и Дубиснкий хотели избить Гончарука.