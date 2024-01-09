Как информирует «НБН», об этом рассказали в Офисе генерального прокурора Украины, а также в ТГ-канале ГБР.

В сообщении Офиса генерального прокурора говорится, что обвинительный акт по Дубинскому был направлен в суд (часть 1 ст. 366 УК Украины). В ходе расследования было установлено, что парламентарий внес ложные сведения в официальные документы на основании которых смог покинуть пределы Украинского государства.

Известно, что нардеп просился выехать за пределы Украины, чтобы сопровождать собственного отца на лечение. Однако, когда он получил разрешение, то поехал на отдых, находясь за пределами Украины более месяца. Он успел побывать в Италии, Хорватии, Испании, в том числе и в Барселоне.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении Дубинского 11 ноября 2023 года.

Как ранее мы уже писали, Дубинский явился в Раду в необычном головном уборе.