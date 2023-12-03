О том, что в результате проверки, проведенной правоохранителями, нанесение телесных повреждений данному народному избраннику никоим образом не подтвердилось, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Полиции Киева.

Как стало известно, киевская полиция получила сообщение от адвоката о том, что на протяжении 2-х суток, его подзащитному, в период пребывания в указанном СИЗО, якобы наносили телесные повреждения, однако ни следственно-оперативная группа, прибывшая в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств, ни последующая судебно-медицинская экспертиза, никаких признаков травм у Дубинского не обнаружили.

Ранее мы писали о том, что СБУ получила доказательства ведения Шуфричем «кампаний» в пользу РФ с подачи бывшего замсекретаря СНБО Сивковича.