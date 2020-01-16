Тимошенко открыто призывает убрать Зеленского – лидер «Батькивщины» жестко прошлась по «ЗЕ»-команде и президенте

Юлия Тимошенко высказалась насчет правительства и, собственно, президента Украины. Она призвала к тому, чтобы Владимира Зеленского убрали с поста, как и всю его команду, поскольку по мнению лидера «Батькивщины» эти люди являются некомпетентными в своих обязанностях.

Об этой информации сообщило издание INTV, передает «НБН».

«Мы все слышали разговоры премьер-министра Гончарука, в которых он признает себя профаном в экономике. Подобные разговоры ключевых игроков команды президента должны открыть глаза украинскому обществу», — начал с возмущением начала говорить Тимошенко.

После слов о некомпетентности определенных лиц среди нардепов и других представителей «ЗЕ»-команды, Юлия Тимошенко добралась и до президента. Он сообщила, что его команду и самого Зеленского необходимо попросту убрать.

«Эту власть нужно менять всю полностью – от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого Зеленский привел с собой. Их всех нужно немедленно убрать», — сообщила Тимошенко.

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