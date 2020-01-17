«Её нужно допросить»: Бывший «Слуга народа» Антон Поляков рассказал, кто вел запись на совещании Гончарука

Политика
Христина Качоровська0
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Неожиданными подробностями он поделился в своем Telegram.

Антон Поляков
Антон Поляков, ua.news

Бывший член фракции «Слуга народа» Антон Поляков заявил, что знает, кто вел аудиозапись совещания премьер-министра с представителями НБУ.

Об этом сообщает «НБН«.

По его данным, таким неприличным делом занималась министр финансов Оксана Маркарова:

«Иван Геннадьевич (глава СБУ-ред.)! Аудиозапись из кабинета Алексея «профана» Гончарука делала лично Маркарова. Её об этом попросил один влиятельный коллега. Можете её сразу допросить по этому вопросу. Сразу и спросите, сколько стоит продать страну».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский дал правоохранителям две недели для поиска причастных к прослушке Гончарука.


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