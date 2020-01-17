«Её нужно допросить»: Бывший «Слуга народа» Антон Поляков рассказал, кто вел запись на совещании Гончарука
Неожиданными подробностями он поделился в своем Telegram.
Бывший член фракции «Слуга народа» Антон Поляков заявил, что знает, кто вел аудиозапись совещания премьер-министра с представителями НБУ.
Об этом сообщает «НБН«.
По его данным, таким неприличным делом занималась министр финансов Оксана Маркарова:
«Иван Геннадьевич (глава СБУ-ред.)! Аудиозапись из кабинета Алексея «профана» Гончарука делала лично Маркарова. Её об этом попросил один влиятельный коллега. Можете её сразу допросить по этому вопросу. Сразу и спросите, сколько стоит продать страну».
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский дал правоохранителям две недели для поиска причастных к прослушке Гончарука.