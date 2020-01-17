Зеленский дал правоохранителям две недели на поиски причастных к прослушке Гончарука

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Встреча Зеленского с представителями правоохранительных органов, president.gov.ua

Новость появилась на официальном сайте президента.

Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам расследовать, кто причастен к прослушке совещания премьера Гончарука и представителей НБУ. На установление личностей президент выделил две недели.

Об этом передает «НБН«.

«Я не просто прошу, а требую, чтобы в течение двух недель мы получили информацию о том, кто вел записи… Надо найти виновных и разобраться с этим», — заявил президент на встрече с представителями СБУ, МВД, ОГП, НАБУ, ГБР и УГО.

Также президент отметил, что в рамках уголовного производства предстоит узнать, кто конкретно пребывал на записанном совещании:

«СМИ распространяют много фейков по поводу того, кто был на том заседании. Поэтому надо выяснить, действительно ли все эти люди были участниками переговоров.

Алексей Гончарук мне говорил, что у них было несколько совещаний. Встреча, с которой обнародовали первую запись, длилась близко 5 часов».

В конце президент дал задание, чтобы в течение опять-таки двух недель правоохранители сделали всё, чтобы в будущем никто не мог совершать тайные записи из кабинетов чиновников.

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Напомним, ранее мы писали, что в сети появилась аудиозапись из совещания Гончарука.


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