Зеленский дал правоохранителям две недели на поиски причастных к прослушке Гончарука
Новость появилась на официальном сайте президента.
Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам расследовать, кто причастен к прослушке совещания премьера Гончарука и представителей НБУ. На установление личностей президент выделил две недели.
Об этом передает «НБН«.
«Я не просто прошу, а требую, чтобы в течение двух недель мы получили информацию о том, кто вел записи… Надо найти виновных и разобраться с этим», — заявил президент на встрече с представителями СБУ, МВД, ОГП, НАБУ, ГБР и УГО.
Также президент отметил, что в рамках уголовного производства предстоит узнать, кто конкретно пребывал на записанном совещании:
«СМИ распространяют много фейков по поводу того, кто был на том заседании. Поэтому надо выяснить, действительно ли все эти люди были участниками переговоров.
Алексей Гончарук мне говорил, что у них было несколько совещаний. Встреча, с которой обнародовали первую запись, длилась близко 5 часов».
В конце президент дал задание, чтобы в течение опять-таки двух недель правоохранители сделали всё, чтобы в будущем никто не мог совершать тайные записи из кабинетов чиновников.
Напомним, ранее мы писали, что в сети появилась аудиозапись из совещания Гончарука.