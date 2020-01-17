Зеленский дал правоохранителям две недели на поиски причастных к прослушке Гончарука

Новость появилась на официальном сайте президента.

Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам расследовать, кто причастен к прослушке совещания премьера Гончарука и представителей НБУ. На установление личностей президент выделил две недели.

Об этом передает «НБН«.

«Я не просто прошу, а требую, чтобы в течение двух недель мы получили информацию о том, кто вел записи… Надо найти виновных и разобраться с этим», — заявил президент на встрече с представителями СБУ, МВД, ОГП, НАБУ, ГБР и УГО.

Также президент отметил, что в рамках уголовного производства предстоит узнать, кто конкретно пребывал на записанном совещании:

«СМИ распространяют много фейков по поводу того, кто был на том заседании. Поэтому надо выяснить, действительно ли все эти люди были участниками переговоров.

Алексей Гончарук мне говорил, что у них было несколько совещаний. Встреча, с которой обнародовали первую запись, длилась близко 5 часов».