Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью украинского посла для «Радио Свобода«.



Как отметила дипломат, дабы украинцы смогли посещать США без оформления виз, Киев должен отвечать ряду категорий.



Самые важные из них — защита своих границ, обмен информацией между государствами (особенно в плане потерянных или украденных паспортов):



«Ну и один из критериев — число отказов по туристическим визам. И как часто граждане одной страны едут за границу по туристической визе, а потом остаются в чужой стране нелегально. Вот нам необходимо работать с именно с этими критериями, чтобы они отвечали тем показателям, которые позволят нам поднять вопрос о безвизе на политический уровень. Украина данный вопрос поднимает регулярно. Для меня, как посла Украины в США, вопрос безвизового режима приоритетный, поверьте. Но я понимаю, что сперва нам нужно подтянуть определенные вещи».