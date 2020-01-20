Когда-нибудь расскажем: Пристайко снова не смог ответить, что Зеленский делал в Омане

Министр понимает, что общественность интересует поездка главы государства в Оман, но о ней МИД расскажет позже.

Об этом Вадим Пристайко рассказал на сегодняшней пресс-конференции, сообщает «НБН«.

На вопрос журналистов, с какой целью президент Украины посещал Оман, министр ответил так:

«Поездка в Оман… Конечно же, МИД Украины имеет к этому отношение. Наше посольство в Омане способствовало организации визита. Я знаю, что он интересует и журналистов, и общественность. И мы, и администрации получаем запросы и как только будет время — мы всё объясним».

Напомним, что во время часа вопросов к правительству Прситайко также не смог сказать, зачем Зеленский посещал Оман.