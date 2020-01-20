Путин внес предложение в Совет федерации об освобождении от должности Генпрокурора Юрия Чайки

Президент России Владимир Путин обратился в Совет федерации с предложением освободить действующего Генерального прокурора Юрия Чайку от должности в связи с переходом на новую работу. Одновременно он внес предложение о назначении на этот пост заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на kommersant.ru.

По сообщению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, вопрос о назначении Генерального прокурора будет рассмотрен на ближайшем заседании совета 22 января.

Игорю Краснову 43 года. Он генерал-лейтенант юстиции. С 2007 года работал в Следственном Комитете России старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. В апреле 2016 был назначен заместителем председателя СКР.

Господин Краснов известен по таким резонансным делам, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Также он расследовал преступления, совершенные «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном, участниками «Боевой организации русских националистов» и дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

Ранее сообщалось, что Путин отправил в отставку Дмитрия Медведева и Правительство России.