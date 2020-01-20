Путин внес предложение в Совет федерации об освобождении от должности Генпрокурора Юрия Чайки

Политика
Ник Петров0
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Президент России Владимир Путин обратился в Совет федерации с предложением освободить действующего Генерального прокурора Юрия Чайку от должности в связи с переходом на новую работу. Одновременно он внес предложение о назначении на этот пост заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на kommersant.ru.

Владимир Путин
Кандидат на пост Генпрокурора России Игорь Краснов. Фото rbc.ru.

По сообщению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, вопрос о назначении Генерального прокурора будет рассмотрен на ближайшем заседании совета 22 января.

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Игорю Краснову 43 года. Он генерал-лейтенант юстиции. С 2007 года работал в Следственном Комитете России старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. В апреле 2016 был назначен заместителем председателя СКР.

Господин Краснов известен по таким резонансным делам, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.  Также он расследовал преступления, совершенные «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном, участниками «Боевой организации русских националистов» и дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

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Ранее сообщалось, что Путин отправил в отставку Дмитрия Медведева и Правительство России.


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