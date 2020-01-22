Раскол в ОПУ: Андрей Богдан проигнорировал церемонию прощания с погибшими в Иране из-за конфликта с Андреем Ермаком

Богдан и Ермак не смогли решить, кто и где должен стоять.

Глава Офиса президента пропустил церемонию прощания с погибшими в Иране украинцами из-за того, что рассорился с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УП«.

По словам инсайдеров Богдан, при составлении деталей церемонии, решил, что место Андрея Ермака во втором ряду — за спинами президента, главы ВР и премьер-министра. Такой порядок размещения отвечает дипломатическому протоколу.

Но Ермака не устроил такой сценарий. Он отметил, что отвечал за решения спорных вопросов с Ираном и приложил немало сил, чтобы вернуть тела погибших в Украину. Поэтому такое решение Богдана он посчитал несправедливым и обратился к президенту Зеленскому.

В данном конфликте президент решил стать на сторону Ермака, что разозлило Богдана. Последний заявил, что в таком случае вообще не придет на церемонию прощания. И сдержал свое слово, так как в аэропорту его не было.

Источники пишут, что это далеко не первая ссора Богдана и Ермака. Их мнения часто расходятся из-за разных взглядов на политическую ситуацию в стране.

К примеру, Богдан прямо выступал за увольнение Кличко и разделение должностей мера столицы и главы КГГА, чтобы президент мог напрямую ставить своего человека. В то же время, против такого был Ермак, который посоветовал президенту не менять власть в Киеве до местных выборов в 2020 году.

Не сошлись во мнениях Богдан и Ермак и в вопросе увольнения премьер-министра. Если глава ОПУ был категорически против увольнения, то Ермак советовал Зеленскому подумать о таком развитии событий.

Напомним, ранее мы писали, что Богдан тайно встретился с Коломойским.