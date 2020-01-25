Сурков уволен с Госслужбы: как это связано со сменой курса на украинском направлении

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу в связи со сменой курса на украинском направлении.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на pravda.com.ua.

Как сообщил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Владиславу Суркову, в течение ближайшего месяца господин Сурков будет заниматься медитацией, после чего он обещает рассказать о причинах своего ухода и о дальнейших планах.

Случилось это после того, как Путин 24 января назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Один из близких Кремлю источников допускал, что Козаку может отойти часть обязанностей Суркова.

Напомним, что Владислав Сурков в Кремле курировал вопросы Украины, а с 2013 года отвечал за отношения между Россией и Украиной.

Кроме того, Сурков курировал боевиков ОРДЛО на Донбассе и определял внутреннюю и кадровую политику в так называемых «ЛНР» и «ДНР». Также, по сообщению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Владислав Сурков занимался урегулированием конфликта на востоке Украины.

На Западе Суркова считают одним из «архитекторов» компании по присоединению Крыма к Росси в 2014 году, в связи с чем ему был запрещен въезд в США и страны ЕС.

Одним из последних публичных мероприятий с участием Суркова была встреча в Париже в рамках Нормандской четверки в начале декабря 2019 года. Там по словам главы МВД Арсена Авакова, в ходе обсуждения возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника Путина сдали нервы.

Ранее сообщалось о том, как Зеленский довел Суркова в Париже до истерики.