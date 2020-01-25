Украина требует от Путина Пересмотра Минских соглашений: какие пункты договоренностей надо менять

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на территории Донбасса Алексей Резников сообщил о необходимости пересмотра заключенных в Минске договоренностей по проведению местных выборов в ОРДЛО и вопросу контроля над границей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Заявление о необходимости изменения согласованных в Минске договоренностей ранее прозвучало из уст украинского президента Владимира Зеленского на саммите лидеров «нормандской четверки».

Украинская сторона считает, что пункты соглашений должны быть выполнены в такой последовательности:

— разоружение незаконно созданных террористических формирований в ОРДЛО;

— объявление режима тишины;

— отвод всех пророссийских военных формирований из Украины;

— переход восточной границы под контроль Украины;

— организация и проведение выборов на Донбассе.

Особенно остро стоит вопрос о возвращении контроля над границей до выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В документах, подписанных ранее бывшим президентом Порошенко в Минске, сказано, что возврат контроля над границей возможен только после проведения выборов на не подконтрольных территориях, что никак не устраивает Украину.

Поэтому президент Зеленский настаивает на пересмотре некоторых положений минских договоренностей.

Ранее сообщалось о том, что ответил российский МИД по поводу пересмотра Минских соглашений.